Глава администрации Ростова-на-Дону опубликовал отредактированное фото, с которого пропали его часы за $46 тыс.

Логвиненко (справа) заявил, что не хочет выставлять напоказ свою состоятельность Фото: grozmer.ru

В конце ноября Логвиненко отправился с визитом в Грозный, после чего опубликовал в Instagram кадр со встречи с мэром этого города Хас-Магомедом Кадыровым. При этом часов на левой руке чиновника нет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексеи * Логвиненко (@logvinenko_rnd)

А на снимках, обнародованных мэрией Грозного, на руке Логвиненко швейцарские часы Breguet Marine 5847BB/12/5ZV в корпусе из розового золота.

Фото: grozmer.ru

По оценкам журналистов, из стоимость часов – до $46 тыс., сообщает 161.RU.