Глава администрации Ростова-на-Дону опубликовал отредактированное фото, с которого пропали его часы за $46 тыс.

В конце ноября Логвиненко отправился с визитом в Грозный, после чего опубликовал в Instagram кадр со встречи с мэром этого города Хас-Магомедом Кадыровым. При этом часов на левой руке чиновника нет.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А на снимках, обнародованных мэрией Грозного, на руке Логвиненко швейцарские часы Breguet Marine 5847BB/12/5ZV в корпусе из розового золота.
По оценкам журналистов, из стоимость часов – до $46 тыс., сообщает 161.RU.
В пресс-службе администрации Ростова-на-Дону подтвердили ретушь фотографии, объяснив ее тем, что Логвиненко не считает нужным выставлять напоказ свою состоятельность.
Логвиненко задекларировал 14,3 млн рублей дохода за 2020 год. Это больше, чем у президента РФ Владимира Путина, который задекларировал за прошлый год менее 10 млн рублей.
Большую часть своего дохода за прошлый год Логвиненко заработал на ценных бумагах, сообщает 161.RU.