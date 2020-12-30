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Глава российского "Газпрома" Миллер может лишиться своего поста – СМИ

Собеседники российской газеты "Коммерсантъ" утверждают, что Миллеру могут не продлить контракт в следующем году. Основанием для этого называют плохие финансовые показатели "Газпрома".

Миллер возглавляет "Газпром" с 2001 года
Миллер возглавляет "Газпром" с 2001 года
Фото: ЕРА

Пятилетний контракт главы российского "Газпрома" Алексея Миллера, руководившего газовой монополией последние 20 лет (с 2001 года), истекает в мае 2021 года, пишет газета "Коммерсантъ" 30 декабря со ссылкой на информированные источники.

Собеседники издания говорят, что Миллеру могут не продлить контракт. Основанием для этого газета называет плохие финансовые показатели "Газпрома" в этом году. Убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе – сентябре составил 202 млрд рублей против прибыли в 1,1 трлн рублей годом ранее.

Достройка "Северного потока – 2", по убеждению источников газеты, должна стать финальной точкой в карьере Миллера на посту главы "Газпрома". Однако уход Миллера, несмотря на окончание его контракта, "не выглядит неизбежным", отметили источники.

Первые разговоры об отставке Миллера велись с 2019 года, когда от оперативного руководства "Газпрома" начали отходить ключевые топ-менеджеры прежней команды, а в 2020 году ее покинули и последние старые соратники, пришедшие за Миллером в компанию из административной элиты Петербурга в начале 2000-х годов, отметил "Коммерсантъ".

Примерно на одном уровне по выслуге лет с Миллером находятся Николай Токарев, возглавляющий "Транснефть" с 2007 года, глава "Роснефти" Игорь Сечин, возглавивший компанию в 2012 году, но занимавший пост председателя ее совета директоров с 2004 года, и глава "Ростеха" Сергей Чемезов (руководит компанией с 2007 года, а до этого с 2004 года возглавлял "Рособоронэкспорт").

Теги: Газпром, Россия, Роснефть, Игорь Сечин, отставка, Рособоронэкспорт, Ростех, Николай Токарев, Сергей Чемезов
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