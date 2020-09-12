Главред "России 24" пожелал коллеге в день рождения, чтобы "Всемирный торговый центр горел к х...ям в этот день всегда"

Главред российского гостелеканала "Россия 24" Евгений Бекасов 11 сентября, в годовщину теракта в Нью-Йорке, пожелал коллеге Ивану Князеву, чтобы Всемирный торговый центр "горел к х...ям всегда". Впоследствии "поздравление" было удалено или скрыто со страницы Князева.

Бекасов поздравил Князева с днем рождения, пожелав, чтобы "Всемирный торговый центр горел к х...ям в этот день всегда" Фото: ruspekh.ru

Главный редактор российского государственного телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов 11 сентября поздравил коллегу Ивана Князева с днем рождения, пожелав, чтобы "Всемирный торговый центр горел к х...ям в этот день всегда". На это обратил внимание российский Telegram-канал "Медиакиллер".

В частности, Бекасов написал на странице Князева в Facebook: "Вано, с днем рождения тебя! И пусть Всемирный торговый центр горел к х...ям в этот день всегда".

Князев ответил: "Спасибо, старый".

На момент публикации новости "поздравления" на странице Князева не было: по всей видимости, оно было удалено или скрыто.

11 сентября 2001 года террористы-смертники из группировки "Аль-Каида" совершили серию терактов на территории США, погибло 2977 человек. В 8.46 по местному времени захваченный террористами самолет врезался в северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате атаки комплекс был полностью разрушен.

Теракты 11 сентября стали крупнейшими в истории.