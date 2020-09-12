Главред "России 24" пожелал коллеге в день рождения, чтобы "Всемирный торговый центр горел к х...ям в этот день всегда"

Главный редактор российского государственного телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов 11 сентября поздравил коллегу Ивана Князева с днем рождения, пожелав, чтобы "Всемирный торговый центр горел к х...ям в этот день всегда". На это обратил внимание российский Telegram-канал "Медиакиллер".
В частности, Бекасов написал на странице Князева в Facebook: "Вано, с днем рождения тебя! И пусть Всемирный торговый центр горел к х...ям в этот день всегда".
Князев ответил: "Спасибо, старый".
На момент публикации новости "поздравления" на странице Князева не было: по всей видимости, оно было удалено или скрыто.
11 сентября 2001 года террористы-смертники из группировки "Аль-Каида" совершили серию терактов на территории США, погибло 2977 человек. В 8.46 по местному времени захваченный террористами самолет врезался в северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате атаки комплекс был полностью разрушен.
Теракты 11 сентября стали крупнейшими в истории.