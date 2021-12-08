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Госдума приняла закон, расширяющий права силовиков. СМИ пишут, что полиция сможет взламывать квартиры и машины

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Госдума решила "уточнить" полномочия силовиков
Госдума решила "уточнить" полномочия силовиков
Фото: ЕРА

8 декабря Государственная дума России приняла закон об изменениях в федеральный закон о полиции, который разработан, как указано в пояснительной записке, "в целях уточнения полномочий полиции". Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект подавало правительство РФ, депутаты приняли его уже в третьем чтении. Теперь документ должен утвердить Совет Федерации и подписать президент.

"Новая газета" отмечает, что силовики получат право проникать в жилые помещения "против воли находящихся там граждан" и "вскрывать транспортные средства граждан", а также личные автомобили с целью "обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядках" и для "пресечения преступления".

Контекст:

В последние месяцы в России усилилась борьба властей с оппозицией, свободными СМИ и независимыми общественными организациями.

Теги: Россия, полиция, депутаты, Госдума, закон, жилье, законопроект, документы, правительство РФ, квартира, силовики
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