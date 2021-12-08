Госдума приняла закон, расширяющий права силовиков. СМИ пишут, что полиция сможет взламывать квартиры и машины

Законопроект подавало правительство РФ, депутаты приняли его уже в третьем чтении. Теперь документ должен утвердить Совет Федерации и подписать президент.

"Новая газета" отмечает, что силовики получат право проникать в жилые помещения "против воли находящихся там граждан" и "вскрывать транспортные средства граждан", а также личные автомобили с целью "обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядках" и для "пресечения преступления".