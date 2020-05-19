"Готова выполнять требования авторитарных режимов". Генпрокурор США обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что компания Apple отказывается сотрудничать с американскими правоохранителями в вопросе получения доступа к телефонам пользователей, но выполняет требования китайских и российских властей. В Apple назвали это ложью.

Генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил компанию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем. Заявление Барра было опубликовано на сайте министерства юстиции США 18 мая.

Оно касалось расследования стрельбы на базе военно-морской авиации США в Пенсаколе (штат Флорида), которая произошла в декабре 2019 года. В результате происшествия погибло три человека, еще восемь получили ранения. Огонь открыл лейтенант Мохаммед Саид Альшамрани из Саудовской Аравии, который проходил в США трехлетнее обучение в рамках сотрудничества между странами.

Барр сказал, что у Альшамрани было два телефона iPhone, но компания Apple отказалась помочь ФБР получить к ним доступ. Сотрудникам американских спецслужб удалось взломать телефоны только спустя четыре месяца.

"Apple приняла бизнесовое и маркетинговое решение спроектировать свои телефоны таким образом, чтобы только пользователь мог разблокировать содержимое, независимо от обстоятельств. Желание Apple обеспечить конфиденциальность своих клиентов понятно, но не любой ценой", – сказал Барр.

Генпрокурор США высказал мнение, что это решение Apple несет угрозу национальной безопасности, и призвал внести изменения в американское законодательство, которые позволят правоохранительным органам получать доступ к телефонам по решению суда и "при сохранении очень высоких стандартов безопасности данных".

Барр также сказал, что многие технологические компании, которые выступают за надежное шифрование ради защиты частной жизни, "готовы подстроиться под авторитарные режимы, когда это отвечает их бизнес-интересам".

"Например, было много сообщений, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и с российским режимом, чтобы переместить центры обработки данных и позволить правительствам этих стран организовать массовую слежку [за гражданами]... Если такие технологические компании, как Apple, готовы выполнять требования авторитарных режимов, у них, безусловно, нет никаких причин отказывать в сотрудничестве странам, где есть верховенство права, которые уважают гражданские свободы и право на неприкосновенность частной жизни", – отметил чиновник.

Директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских сказал "РИА Новости" 18 мая, что заявления генпрокурора США о сотрудничестве Apple с РФ "вызывают снисходительную улыбку". Масштаб антироссийских обвинений в США "достиг очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись", сказал он.

Apple назвала высказывания Барра ложными. В заявлении компании, которое получило издание AppleInsider, сказано, что по делу Альшамрани Apple сотрудничала с американскими правоохранителями и на первые запросы ФБР о получении данных ответила спустя несколько часов после атаки на авиабазу.

В компании считают, что подобные заявления – "это оправдание, чтобы ослабить шифрование и другие меры безопасности, которые защищают миллионы пользователей и национальную безопасность". В заявлении сказано, что компания продает одинаковые iPhone по всему миру, не хранит паролей пользователей и не имеет возможности разблокировать защищенное паролем устройство.