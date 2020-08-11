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Губерман: Мне Ходорковский присылает виски. Как зек зеку

В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона российский и израильский поэт Игорь Губерман рассказал о подарках проживающего за границей российского оппозиционера Михаила Ходорковского.

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Губерман: У меня виски много
Губерман: У меня виски много
Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com (архив)

Российский и израильский поэт Игорь Губерман в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона заявил, что из алкоголя любит хороший виски.

"Я пью мало. Я пью, знаете, по возрасту. Я пью граммов 150, максимум 200, очень хорошего виски. Потому что у меня изумительные зрители. Я с последних гастролей привез три или четыре бутылки виски. Как я дрожал, когда проходил таможню, вы себе не представляете, потому что можно только одну бутылку. Так что у меня виски много", – отметил Губерман.

Он рассказал, что российский оппозиционер Михаил Ходорковский в качестве подарков также присылает ему виски.

"На Новый год и на день рождения мне Ходорковский уже несколько лет присылает бутылку отменного виски, большую литруху. И это большое счастье, потому что я еще всем хвалюсь, что вот сам Ходорковский мне присылает. Ну, как зек – зеку", – добавил поэт.

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Губерман родился в Харькове. В 1979 году был арестован по сфальсифицированному обвинению (по делу о покупке краденых икон) и приговорен к пяти годам лишения свободы. Не желая лишнего политического процесса, власти судили Губермана как уголовника по статье за спекуляцию. Отбывал наказание в исправительно-трудовом лагере. В 1984 году вернулся из Сибири. В 1988 году Губерман эмигрировал из СССР в Израиль.

Ходорковский был осужден в 2005 году по делу о хищениях и уклонении от налогов компанией ЮКОС, которую он возглавлял, а позже – и по делу о легализации денежных средств, полученных преступным путем. 20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о его помиловании. В тот же день Ходорковский был освобожден и улетел в Германию.

Сейчас предприниматель живет за границей, он занялся общественной деятельностью и возобновил работу просветительского проекта "Открытая Россия".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Михаил Ходорковский, Дмитрий Гордон, алкоголь, Игорь Губерман
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