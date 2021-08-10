ГОРДОН
 
 
МИР

Губернатор Нью-Йорка заявил, что покинет свой пост. Его обвинили в сексуальных домогательствах

Куомо занимает пост губернатора Нью-Йорка с 2011-го года
Куомо занимает пост губернатора Нью-Йорка с 2011-го года
Фото: EPA

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил 10 августа, что покинет свой пост через две недели. Об этом сообщил CBC News. Телеканал опубликовал брифинг Куомо в Twitter.

Губернатора Нью-Йорка обвинили в сексуальных домогательствах, впрочем, он отрицает свою вину.

"Учитывая обстоятельства, лучший способ, которым я могу помочь сейчас – это отойти в сторону", – сказал Куомо во вторник.

Известно, что Куомо на посту заменит вице-губернатор Кэти Хочул.

Контекст:

Куомо – член Демократической партии, занимает пост губернатора с 2011-го года. Ранее он рассматривался как возможный кандидат в президенты США, сообщало Reuters.

3 августа прокуратура штата Нью-Йорк объявила, что Куомо якобы сексуально домогался 11 женщин. По данным пятимесячного расследования, которое обнародовала на брифинге прокурор штата Летиция Джеймс, Куомо "трогал, целовал или делал наводящие на размышления комментарии" женщинам, в связи с чем его офис превратился в "токсическое рабочее место".

Заявление Джеймс поддержал президент США Джо Байден, он ранее говорил, что Куомо должен покинуть свой пост, если расследование подтвердит правдивость обвинений.

Губернатор Нью-Йорка отвергал обвинения и заявлял, что не планирует подавать в отставку.

Теги: США, Нью-Йорк, расследование, отставка, губернатор, обвинение, женщины, домогательства, брифинг, Эндрю Куомо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Фигура – огонь", "Какой пресс!", "Куколка". 42-летняя Ани Лорак засветила идеальный пресс
"Фигура – огонь", "Какой пресс!", "Куколка". 42-летняя Ани Лорак засветила идеальный пресс
"Милашка". Жена футболиста Александра Зинченко показала фото новорожденной дочери
"Милашка". Жена футболиста Александра Зинченко показала фото новорожденной дочери
Девять вариантов использования кокосового масла
Девять вариантов использования кокосового масла
"Обо-жаю!" Могилевская назвала блюдо, которое готова обменять на все остальные до конца жизни
"Обо-жаю!" Могилевская назвала блюдо, которое готова обменять на все остальные до конца жизни
"Все показуха". Каменских заявила, что медитирует, пока готовит завтрак. Пользователи ее раскритиковали
"Все показуха". Каменских заявила, что медитирует, пока готовит завтрак. Пользователи ее раскритиковали
"Позволила себе фрукты, которые нельзя". Могилевская призналась, на сколько килограммов похудела за месяц диеты
"Позволила себе фрукты, которые нельзя". Могилевская призналась, на сколько килограммов похудела за месяц диеты
49-летняя звезда американских сериалов сообщила, что у нее диагностировали рассеянный склероз
49-летняя звезда американских сериалов сообщила, что у нее диагностировали рассеянный склероз
Тарантино рассказал, почему оставил свою мать без финансовой поддержки
Тарантино рассказал, почему оставил свою мать без финансовой поддержки
Как приготовить кабачковую икру. Советы эксперта
Как приготовить кабачковую икру. Советы эксперта
"Ждем дочку-красавицу". Жена Влада Ямы рассказала "шокирующую правду"
"Ждем дочку-красавицу". Жена Влада Ямы рассказала "шокирующую правду"
Суд отказался отстранить отца Спирс от управления ее недвижимостью и назначил новую дату заседания
Суд отказался отстранить отца Спирс от управления ее недвижимостью и назначил новую дату заседания
10 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
10 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале режиссера Бертона для Netflix
Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале режиссера Бертона для Netflix
"Я сказала, что девственница, но его это не остановило". Модель Кира Дихтяр сообщила, что была изнасилована российским олигархом
"Я сказала, что девственница, но его это не остановило". Модель Кира Дихтяр сообщила, что была изнасилована российским олигархом
"Это огонь – в таких штанах посреди поля". Горбунов примерил образ Фредди Меркьюри. Фото
"Это огонь – в таких штанах посреди поля". Горбунов примерил образ Фредди Меркьюри. Фото
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Выглядит иначе из-за операций, но красиво". 54-летняя Хайек снялась в соблазнительных образах и позах
"Выглядит иначе из-за операций, но красиво". 54-летняя Хайек снялась в соблазнительных образах и позах
"Похожа на трансвестита", "Выпила". Волочкова в греческой таверне показала свое нижнее белье
"Похожа на трансвестита", "Выпила". Волочкова в греческой таверне показала свое нижнее белье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS