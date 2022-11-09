Хакеры слили в сеть данные пользователей российской соцсети Yappy

В опубликованных материалах содержатся фамилия и имя пользователя, дата рождения, номер телефона, модель используемого девайса, версия операционной системы, а также связанные с аккаунтом в Yappy сторонние сервисы. Данные актуальны на 1 июля 2022 года.
Издание "Коммерсант" сообщило, что его источники в сфере информационной безопасности подтвердили утечку.
В Yappy заявили, что в открытом доступе оказались неактуальные данніе обезличенных пользовательских данных, содержащие никнеймы и номера телефонов. В комментарии "Интерфаксу" компания заявила, что слитые данные не являются ни персональными, ни актуальными. В заявлении говорится, что Yappy не собирает у пользователей фамилии, даты рождения и другие составляющие персональных данных.
Yappy – сервис коротких видео по примеру популярной сети TikTok. Соцсеть была запущена осенью 2021 года на основе мобильного приложения "Я молодец", которое разработали при поддержке фонда "Иннопрактика", сообщает "Медуза". Его возглавляет предполагаемая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова.
Популярность платформы начала расти на фоне ухода с российского рынка зарубежных соцсетей из-за военного вторжения России в Украину и блокировок.