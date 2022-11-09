Хакеры слили в сеть данные пользователей российской соцсети Yappy

В интернете появились данные пользователей российской соцсети, в компании утверждают, что они не персональные Фото: pixabay.com

В опубликованных материалах содержатся фамилия и имя пользователя, дата рождения, номер телефона, модель используемого девайса, версия операционной системы, а также связанные с аккаунтом в Yappy сторонние сервисы. Данные актуальны на 1 июля 2022 года.

Издание "Коммерсант" сообщило, что его источники в сфере информационной безопасности подтвердили утечку.

В Yappy заявили, что в открытом доступе оказались неактуальные данніе обезличенных пользовательских данных, содержащие никнеймы и номера телефонов. В комментарии "Интерфаксу" компания заявила, что слитые данные не являются ни персональными, ни актуальными. В заявлении говорится, что Yappy не собирает у пользователей фамилии, даты рождения и другие составляющие персональных данных.