Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Хакеры взломали серверы ООН в Вене и Женеве, получив доступ к персональным данным сотрудников

В результате хакерской атаки, осуществленной на серверы ООН в июле 2019 года, злоумышленники могли получить доступ к системам управления паролями, контроля и защиты от интернет-атак.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сотрудников ООН, за исключением технического персонала, не информировали об атаке. Руководство порекомендовало им сменить пароли
Сотрудников ООН, за исключением технического персонала, не информировали об атаке. Руководство порекомендовало им сменить пароли
Фото: pixabay.com

Неизвестные хакеры взломали базу данных ООН, получив доступ к десяткам серверов, расположенных в офисах ООН в Вене и Женеве, а также в штабе верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве, сообщило издание The New Humanitarian 29 января.

На этих серверах, в частности, находились личные данные сотрудников ООН.

Как заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, в результате хакерской атаки злоумышленники получили доступ к компонентам внутренней инфраструктуры Он оценил нанесенный ущерб как "серьезный". По его словам, точный характер и объемы инцидента не удается определить, поэтому руководство офисов в Женеве и Вене приняло решение не разглашать информацию о хакерской атаке.

Сотрудников организации не информировали об атаке, за исключением технического персонала. Остальным порекомендовали сменить пароли, не поставив в известность, что злоумышленники могли получить доступ к их личным данным. Компоненты внутренней инфраструктуры, к которым могли получить доступ хакеры, включают в себя, в частности, системы управления паролями, контроля и защиты от интернет-атак.

Высокопоставленный сотрудник технического отдела ООН, имя которого не называется, сообщил, что хакеры скачали более 400 гигабайт данных. Он уточнил, что именно данные пользователей являются основной уязвимостью сети и, получив однажды привилегированный доступ, "можно делать все, что угодно".

Теги: ООН, хакеры, Стефан Дюжаррик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
50 Cent получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Фоторепортаж
50 Cent получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Фоторепортаж
“Не сомневайся в своих силах“. Маск записал песню в электронном жанре
“Не сомневайся в своих силах“. Маск записал песню в электронном жанре
Белла Хадид снялась в купальнике для Missoni
Белла Хадид снялась в купальнике для Missoni
Katya Chilly представила начало песни для нацотбора на "Евровидение 2020"
Katya Chilly представила начало песни для нацотбора на "Евровидение 2020"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS