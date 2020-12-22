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Ходорковский: Я знал, что могут быть моменты, когда покончить жизнь самоубийством будет наилучшим выходом. Я к ним готовился

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский рассказал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что во время тюремного заключения четыре раза был готов к самоубийству.

Ходорковский: Если бы мои требования не выполнили, я бы однозначно умер
Ходорковский: Если бы мои требования не выполнили, я бы однозначно умер
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что думал о самоубийстве, когда сидел в российской колонии. 

"Я знал, что могут быть моменты, когда [покончить жизнь самоубийством] будет наилучшим выходом. Я к этому вполне себе прагматично готовился", – сказал Ходорковский, уточнив, что такой момент не наступил. 

Гордон спросил, с чем могли быть связаны эти моменты.

"Это могла быть ситуация с семьей, это могла быть… Понимаете, это отморозки – там могло быть разное. Тогда пришлось бы уходить, чтобы вывести из-под удара", – отметил бизнесмен. 

При этом Ходорковский отказался ответить на вопрос, каким способом мог уйти  из жизни. 

"Давайте не будем испытывать на прочность YouTube  как они относятся к разного рода рассказам о методах самоубийства. Четыре раза я к этому был готов – тогда я объявлял сухие голодовки. Если бы мои требования не выполнили, я бы однозначно умер", – сказал предприниматель. 

Интервью с Ходорковским выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00 

Ходорковский в 1997–2004 годах был совладельцем российской нефтяной компании ЮКОС. В 2004 году, по оценкам российского Forbesс состоянием $15,2 млрд он был богатейшим бизнесменом России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОСа по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедева арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована. 

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций "дочек" нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет). 

В декабре 2013 года Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании. В целом за решеткой Ходорковский провел 10 лет. Сейчас против него в РФ расследуется еще несколько уголовных дел, в частности, так называемое третье дело ЮКОСа (о хищения нефти и легализации похищенного имущества ради получения средств от его реализации), а также дело об убийстве мэра Нефтеюганска в 1998 году. Ходорковский вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Михаил Ходорковский, Дмитрий Гордон, самоубийство, колония
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