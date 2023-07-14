Индия отправила межпланетную станцию для исследования Луны

Корабль был запущен ракетоносителем Launch Vehicle Mark-III из космического центра Сатиш Дхаван на Шрихарикоте, остове на юге Индии. Станция осуществит посадку на Луне через 45 дней.

В Twitter издание India Today опубликовало видео момента запуска ракетоносителя с кораблем.

СМИ пишет, что посмотреть на запуск ракеты пришло около 10 тыс. человек. Влогер Геурел Тайнея опубликовал видео из толпы желающих наблюдать пуск миссии вживую.

Премьер-министр Нарендра Моди в Twitter поздравил ISRO с успешным запуском корабля.

"14 июля 2023 года всегда будет выгравировано золотыми буквами в истории космического сектора Индии. Chandrayaan-3 – наша третья лунная миссия отправляется в путь. Эта замечательная миссия осуществит надежды и мечты нашего народа", – написал Моди.

14th July 2023 will always be etched in golden letters as far as India’s space sector is concerned. Chandrayaan-3, our third lunar mission, will embark on its journey. This remarkable mission will carry the hopes and dreams of our nation. pic.twitter.com/EYTcDphaES — Narendra Modi (@narendramodi) July 14, 2023

Chandrayaan-3 состоит из посадочного модуля, двигательного модуля и вездехода, объясняет CNN. Его цель – безопасно приземлиться на поверхность Луны, собрать данные и провести серию научных экспериментов, чтобы узнать больше о составе спутника Земли.

Movement of the launch vehicle to the launch pad. pic.twitter.com/Tu973C6IjC — ISRO (@isro) July 7, 2023

Если миссия удасться, то Индия станет четверной страной, которой удалось совершить посадку на Луне. Ранее на ее поверхность успешно приземлялись корабли США, России и Китая. Соединенные Штаты и Советский Союз разбили множество космических кораблей, совершая попытки приземлиться на Луне, пишет The Indian Express. В свою очередь КНР была единственной страной, которой удалось приземлиться с первой попытки.

Миссия Chandrayaan-3 – это третья попытка Индии изучить Луну. Chandrayaan-1 в 2008 году удалось только собрать с небесного тела молекулы воды, а корабль Chandrayaan-2 в 2019-м не смог приземлиться, пишут СМИ.