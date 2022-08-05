Исток Темзы пересох впервые в истории

По словам директора по политике и науке организации Rivers Trust, которого цитирует The Guardian, слабый исток сейчас едва заметен более чем в 5 милях вниз по течению. По его прогнозам, с годами частота и серьезность периодов нехватки воды будут только усиливаться.

Компания Thames Water, оказывающая услуги по водоснабжению и водоотведению в Лондоне и близлежащих районах, не ввела ограничения на потребление воды, но призвала использовать ее более бережно. Использовать воду для полива пока не запрещают, но такое ограничение может появиться в процессе реализации введенного в мае "плана засухи".

Метеорологическое бюро сообщает, что на следующей неделе в Англии ожидается повышение температуры, но без новых рекордов.

"Во многих районах Великобритании, особенно на юге, температура будет на несколько градусов выше средней, но эти значения, вероятно, будут значительно ниже рекордных температур, которые мы наблюдали в середине июля", – заявил главный синоптик метеорологического бюро Стив Уиллингтон.