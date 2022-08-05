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Исток Темзы пересох впервые в истории

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Синоптики предупреждают, что жара в Великобритании продолжится
Синоптики предупреждают, что жара в Великобритании продолжится
Фото: EPA

Устье реки Темза впервые в истории пересохло из-за аномально высокой температуры, сообщила 4 августа газета The Guardian. Исток опустился на 8 км от точки начала течения.

По словам директора по политике и науке организации Rivers Trust, которого цитирует The Guardian, слабый исток сейчас едва заметен более чем в 5 милях вниз по течению. По его прогнозам, с годами частота и серьезность периодов нехватки воды будут только усиливаться. 

Компания Thames Water, оказывающая услуги по водоснабжению и водоотведению в Лондоне и близлежащих районах, не ввела ограничения на потребление воды, но призвала использовать ее более бережно. Использовать воду для полива пока не запрещают, но такое ограничение может появиться в процессе реализации введенного в мае "плана засухи".

Метеорологическое бюро сообщает, что на следующей неделе в Англии ожидается повышение температуры, но без новых рекордов.

"Во многих районах Великобритании, особенно на юге, температура будет на несколько градусов выше средней, но эти значения, вероятно, будут значительно ниже рекордных температур, которые мы наблюдали в середине июля", – заявил главный синоптик метеорологического бюро Стив Уиллингтон.

Контекст:

В июле в Великобритании была зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений. Температура поднималась выше +40,3 °С, что привело к многочисленным пожарам.

Теги: Великобритания, Англия, Лондон, жара, рекорд, прогноз, синоптики, метеорология, засуха, температура, Темза, реки
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