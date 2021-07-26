Ученые пришли к выводу, что все виды рака связывает один белок. Это может помочь в лечении заболеваний

В резюме отмечается, что все формы злокачественных новообразований можно разделить на две группы — экспрессирующие и не экспрессирующие этот белок. Последняя группа является особенно опасной для организма.
При этом у всех групп рака есть сходство: когда терапия направлена на слабое место опухоли, рак переходит из одного состояния в другое, то есть начинает экспрессировать YAP-белок или наоборот. Из-за этого повышается выживаемость опухоли даже при интенсивной терапии.
Как отмечается в статье, это открытие поможет как в систематизации злокачественных новообразований, так и в разработке методов борьбы с ними.
По данным Всемирной организации здравоохранения, раковые заболевания являются одной из основных причин смертей в мире. В 2020 году от различных онкологических заболеваний умерло почти 10 млн человек.
Самые распространенные виды рака, согласно статистике ВОЗ: рак молочной железы, рак легких, рак толстой и прямой кишки, рак предстательной железы, рак кожи и рак желудка.
Большинство видов рака поддаются лечению при условии ранней диагностики.