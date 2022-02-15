Каспаров: Пока у власти Путин, я возвращаться в Россию, естественно, не собираюсь

Каспаров: В России я провел бы все это время в заключении Фото: EPA

Каспаров покинул Россию в 2013 году, заявив о преследовании российских властей. Сейчас он живет в США. В 2014 году стало известно, что Каспаров получил гражданство Хорватии.

В интервью он рассказал, что не сдавал российский паспорт, но он у него просрочен.

"Потому что возобновить его можно, только посетив российское консульство. Но как-то эта идея меня не согревает... Пока у власти Путин, я возвращаться в Россию, естественно, не собираюсь. Это билет в одну сторону. А когда в России начнутся перемены, то мне не нужно будет сильно заморачиваться по поводу продления паспорта. То есть я как бы российский гражданин так же, как хорватский", – сказал Каспаров.

Политик поблагодарил бывшего премьер-министра, а сейчас президента Хорватии Зорана Милановича за предоставление ему и его жене Дарье Тарасовой хорватского гражданства.

"Я и моя жена Даша благодарны бывшему премьер-министру, а сейчас президенту Хорватии Милановичу, который нам тогда дал возможность получить европейский паспорт. Это на самом деле решило очень многие проблемы. Потому что я мог оказаться, в общем-то, в подвешенном состоянии. Становиться политическим беженцем было не лучшим вариантом. Мне надо было ездить по миру. Для меня это жизнь. Выступления, лекции... Хорватский паспорт эту проблему решил", – сказал Каспаров.

Политик рассказал, что с семьей проводит часть времени в Хорватии, к примеру, во время пандемии коронавируса они жили там 10 месяцев.

Гордон спросил у собеседника, жалеет ли он, что живет вдали от России.

"Ну, это единственная ситуация, в которой я могу что-то делать для своей страны. Потому что в России я провел бы все это время в заключении – на домашнем аресте. В лучшем, повторяю, случае. Здесь я все-таки могу сделать многое. И мне кажется, что за эти годы мне все-таки удалось разрушить многие стереотипы, которые путинская пропаганда, к сожалению, успешно создавала", – отметил политик.

Интервью с Каспаровым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube