Китай и Индия договорились отвести войска от спорного участка на границе

Индийские и китайские военные руководители согласились развести войска, сосредоточенные на спорном участке совместной границы в регионе Ладакх в западных Гималаях.

Об этом агентству Reuters сообщил источник в правительстве Индии.

Собеседник добавил, что переговоры состоялись в понедельник, 22 июня, и продолжались несколько часов в попытке снизить напряженность после столкновения между китайскими и индийскими пограничниками, в результате которого погибли 20 индийских военнослужащих.

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