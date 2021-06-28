Колумбия объявила награду в $800 тыс. за информацию о нападении на вертолет с президентом

"Мы предлагаем вознаграждение в размере до 3 млрд песо за информацию, позволяющую установить местонахождение виновных. Мы призываем к объединению колумбийцев с Общественными силами, чтобы вместе победить терроризм", – сказал он.
Ofrecemos una recompensa hasta de * 3.000 millones por información que permita ubicar a los responsables. Convocamos a la unión de los colombianos con la Fuerza Pública para derrotar juntos el terrorismo. pic.twitter.com/nerfZUgFBO— Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) June 26, 2021
Также Молано в своем Twitter обнародовал фотороботы предполагаемых нападавших.
Avances investigativos permitieron elaborar los retratos hablados de los presuntos responsables del cobarde atentado terrorista contra el Presidente @IvanDuque y quienes lo acompañábamos en el helicóptero el viernes. Trabajamos #SinTregua hasta llevar a la justicia a los autores. pic.twitter.com/SvHbWFqq2t— Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) June 27, 2021
Кроме того, в рамках расследования национальная полиция объявила, что в окрестностях Кукута они обнаружили оружие – автомат АК-47 и винтовку калибра 7,62 мм. Ими, по словам полиции, воспользовались при нападении, отмечает BBC.
Винтовка калибра 7,62 мм имела "знак вооруженных сил Венесуэлы", заявил начальник национальной полиции генерал Хорхе Варгас.
25 июня в районе города Кукута в Колумбии недалеко от границы с Венесуэлой обстреляли вертолет, в котором летел президент страны Иван Дуке, а также министры обороны, внутренних дел и губернатор. Это первое нападение на Дуке с 2018 года, когда он стал президентом Колумбии.