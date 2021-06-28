Колумбия объявила награду в $800 тыс. за информацию о нападении на вертолет с президентом

"Мы предлагаем вознаграждение в размере до 3 млрд песо за информацию, позволяющую установить местонахождение виновных. Мы призываем к объединению колумбийцев с Общественными силами, чтобы вместе победить терроризм", – сказал он.

Ofrecemos una recompensa hasta de * 3.000 millones por información que permita ubicar a los responsables. Convocamos a la unión de los colombianos con la Fuerza Pública para derrotar juntos el terrorismo. pic.twitter.com/nerfZUgFBO — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) June 26, 2021

Также Молано в своем Twitter обнародовал фотороботы предполагаемых нападавших.

Avances investigativos permitieron elaborar los retratos hablados de los presuntos responsables del cobarde atentado terrorista contra el Presidente @IvanDuque y quienes lo acompañábamos en el helicóptero el viernes. Trabajamos #SinTregua hasta llevar a la justicia a los autores. pic.twitter.com/SvHbWFqq2t — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) June 27, 2021

Кроме того, в рамках расследования национальная полиция объявила, что в окрестностях Кукута они обнаружили оружие – автомат АК-47 и винтовку калибра 7,62 мм. Ими, по словам полиции, воспользовались при нападении, отмечает BBC.

Винтовка калибра 7,62 мм имела "знак вооруженных сил Венесуэлы", заявил начальник национальной полиции генерал Хорхе Варгас.