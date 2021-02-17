Компания Adidas решила продать бренд Reebok

В Adidas заявили, что компания и бренд Reebok смогут значительно лучше реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга.

Немецкая компания спортивной одежды и аксессуаров Adidas решила продать свой бренд Reebok. Об этом говорится в заявлении компании от 16 февраля.

"После тщательного рассмотрения мы пришли к выводу, что Reebok и Adidas смогут значительно лучше реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга. В ближайшие месяцы мы будем усердно работать, чтобы обеспечить успешное будущее бренда Reebok и стоящей за ним команды", – заявил генеральный директор Adidas Каспер Рорстед.

Уже с первого квартала 2021 года в отчетах Adidas бренд Reebok будет обозначен как выставленный на продажу.

Компания Adidas приобрела американский бренд Reebok в 2006 году за $3,6 млрд в рамках попытки расширить свою деятельность в США, пишет The Wall Street Journal. Adidas удалось улучшить бизнес Reebok, но продажи отставали от продаж самой Adidas, что привело к снижению прибыли группы.