Королева Дании заразилась COVID-19

Маргрете II получила позитивный тест 8 февраля.

"У королевы проявляются лишь легкие симптомы, и сейчас она проживает во дворце Кристиана IX в Амалиенборге", – говорится в сообщении.

Из-за болезни королевы отменены ее зимние каникулы в Норвегии, которые должны были начаться сегодня.