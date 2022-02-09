Королева Дании заразилась COVID-19

Маргрете II получила позитивный тест 8 февраля.
"У королевы проявляются лишь легкие симптомы, и сейчас она проживает во дворце Кристиана IX в Амалиенборге", – говорится в сообщении.
Из-за болезни королевы отменены ее зимние каникулы в Норвегии, которые должны были начаться сегодня.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Как свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, в Дании подтверждено 2,1 млн случаев COVID-19, умерло 3954 человека.