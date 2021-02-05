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Макрон считает, что Евросоюзу необходим диалог с Россией

Выстраивание диалога с российскими властями может занять десятки лет, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

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По мнению Макрона, Европа, Россия, США и Китай вместе должны обсуждать контроль над вооружениями
По мнению Макрона, Европа, Россия, США и Китай вместе должны обсуждать контроль над вооружениями
Фото: EPA

Евросоюзу стоит сохранять диалог с властями России, чтобы обеспечить безопасность в регионе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью во время форума Атлантического совета, который транслировался на YouTube-канале AtlanticCouncil 4 февраля.

Cтабильность в Европе и в мире нельзя обеспечить без диалога с Россией, уверен Макрон. По его словам, несмотря на существующие расхождения, с этой страной необходим "всеобъемлющий диалог". При этом в вопросах о ситуации с Украиной или в случае с российским оппозиционером Алексеем Навальным необходимо сохранять жесткую позицию. В других сферах следует вести переговоры, считает французский лидер.

По его мнению, выстраивание диалога будет идти не быстро и может занять "годы или десятки лет". Переговоры необходимо вести в области кибербезопасности, а также по ситуации в Беларуси, отмечает Макрон. Кроме того, Евросоюз и Россия должны вести диалог по контролю над вооружениями.

"Я выступаю за то, чтобы Европа, Россия, а также, возможно, США и Китай вместе обсуждали договоренности по контролю над вооружениями", – заявил Макрон.

Президент Франции 2 февраля написал твит на русском языке, комментируя решение московского суда о замене условного срока для Навального реальным. В нем он призвал немедленно освободить политика, а российские власти попросил соблюдать права человека и демократические свободы

Макрон в августе прошлого года предостерег президента России Владимира Путина от любого военного вмешательства в Беларусь. Тогда он говорил, что Франция не хочет повторения того, что произошло в Украине.

Россия с 2014 года начала вооруженную агрессию в Украине. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, переговоры, агрессия, вторжение, Евросоюз, Эммануэль Макрон
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