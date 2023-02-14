Маломуж: Украинские спецслужбы выявили, где находится бен Ладен. Американская разведка мне говорила: "Он в Афганистане, в горах". На что я ответил: "Его центр находится возле военной академии в Пакистане"

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал глава Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах Николай Маломуж.

По его словам, Украина передавала США данные об атаке 11 сентября 2001 года за восемь месяцев до трагедии.

"Мало того, позже выявили, где бен Ладен. Потому что американская разведка мне говорила: "Да он в Афганистане: в горах. Мы глубинными бомбами там бомбим". Я говорю: "Ребята, вот конкретные данные конкретного человека. Его центр находится возле военной академии в Пакистане". – "Да нет, там ничего нет", – рассказал Маломуж.

Гордон уточнил, нашли ли бен Ладена украинские спецслужбы.

"Ну, мы содействовали этому процессу, скромно будем говорить. Поэтому в данной ситуации проверка показала, что это так. И началась операция. Я начинал когда-то со спецназа. Если мы говорим про операцию – она должна быть намного сильнее и грамотнее", – ответил Маломуж.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube