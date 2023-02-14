Маломуж: Украинские спецслужбы выявили, где находится бен Ладен. Американская разведка мне говорила: "Он в Афганистане, в горах". На что я ответил: "Его центр находится возле военной академии в Пакистане"

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал глава Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах Николай Маломуж.
По его словам, Украина передавала США данные об атаке 11 сентября 2001 года за восемь месяцев до трагедии.
"Мало того, позже выявили, где бен Ладен. Потому что американская разведка мне говорила: "Да он в Афганистане: в горах. Мы глубинными бомбами там бомбим". Я говорю: "Ребята, вот конкретные данные конкретного человека. Его центр находится возле военной академии в Пакистане". – "Да нет, там ничего нет", – рассказал Маломуж.
Гордон уточнил, нашли ли бен Ладена украинские спецслужбы.
"Ну, мы содействовали этому процессу, скромно будем говорить. Поэтому в данной ситуации проверка показала, что это так. И началась операция. Я начинал когда-то со спецназа. Если мы говорим про операцию – она должна быть намного сильнее и грамотнее", – ответил Маломуж.
Террористическая группировка "Аль-Каида" была основана в 1988 году бен Ладеном.
Он был назван в США "врагом номер один" после того, как 11 сентября 2001 года вдохновляемые им террористы направили самолеты на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон.
Американский спецназ убил бен Ладена в 2011 году в пакистанском городе Абботтабад. Решение о начале операции было одобрено поздно вечером 1 мая, проинформировали в ЦРУ спустя пять лет. Американские вертолеты прибыли в Абботтабад, где, по данным разведки, скрывался бен Ладен. Он был обнаружен и убит на третьем этаже здания, служившего убежищем.
В 2017 году Центральное разведывательное управление США опубликовало почти 500 тыс. документов, полученных в ходе ликвидации бен Ладена. В документах есть его личный дневник, около 79 тыс. аудио- и графических файлов, более 10 тыс. видеофайлов, домашнее видео "Аль-Каиды" и другое.