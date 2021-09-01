Microsoft объявила дату выхода новой операционной системы Windows 11

"В этот день начнется бесплатное обновление на персональных компьютерах с Windows 10 до 11-й версии. Компьютеры с предустановленной Windows 11 поступят в продажу", – заявили в компании.

Новая Windows 11 станет лучшей ОС Windows для компьютерных игр, добавили создатели.

Обновление до Windows 11 будет поэтапным. В первую очередь обновление получат владельцы новых компьютеров. По оценке специалистов компании, полный цикл обновления завершат к середине 2022 года.

В Microsoft пообещали осуществлять поддержку Windows 10 до 14 октября 2025 года. Следующее обновление для этой операционной системы выйдет в этом году.

Минимальные системные требования для Windows 11:

двухъядерный процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц на совместимом 64-битном процессоре или системе на кристалле (SoC);

4 ГБ оперативной памяти;

64 ГБ хранилища;

видеоадаптер, совместимый с DirectX 12 / WDDM 2.x;

дисплей высокой четкости (720p) с диагональю более 9 дюймов, 8 бит на цветовой канал;

системная прошивка UEFI с поддержкой безопасной загрузки;

наличие TPM (Trusted Platform Module) версии 2.0.