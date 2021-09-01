Microsoft объявила дату выхода новой операционной системы Windows 11

"В этот день начнется бесплатное обновление на персональных компьютерах с Windows 10 до 11-й версии. Компьютеры с предустановленной Windows 11 поступят в продажу", – заявили в компании.
Новая Windows 11 станет лучшей ОС Windows для компьютерных игр, добавили создатели.
Обновление до Windows 11 будет поэтапным. В первую очередь обновление получат владельцы новых компьютеров. По оценке специалистов компании, полный цикл обновления завершат к середине 2022 года.
В Microsoft пообещали осуществлять поддержку Windows 10 до 14 октября 2025 года. Следующее обновление для этой операционной системы выйдет в этом году.
Минимальные системные требования для Windows 11:
Гендиректор Microsoft Сатья Наделла в июне этого года говорил, что новая версия ОС станет "одним из самых значительных обновлений за последние 10 лет".
Microsoft 24 июня официально представила Windows 11.