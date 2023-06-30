Минобороны Дании объявило о передаче дополнительных €175 млн для помощи Украине

По его данным, пакет включает среди прочего ракеты для противовоздушной обороны и средства на закупку артиллерийских боеприпасов. Включенные в этот пакет 300 млн датских крон (около €40 млн) предназначены для совместных с Евросоюзом закупок снарядов для безвозмездной передачи их Украине.

"Совершенно необходимо, чтобы мы продолжали оказывать поддержку Украины. Это крупное и важное пожертвование, которое мы собрали исходя из ее пожеланий и потребностей и которое поддержит продолжающуюся оборонительную борьбу Украины против российских оккупационных войск", – сказал исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Он отметил "решающую важность" международного сотрудничества для помощи Украине.

"К сожалению, похоже, что война затягивается, и с помощью многочисленных пожертвований мы и наши союзники посылаем сильный сигнал о том, что мы поддерживаем украинцев в долгосрочной перспективе", – добавил он.