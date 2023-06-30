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Минобороны Дании объявило о передаче дополнительных €175 млн для помощи Украине

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Около &euro;40 млн предназначены для совместных с Евросоюзом закупок снарядов
Около €40 млн предназначены для совместных с Евросоюзом закупок снарядов
Фото: fmn.dk

Дания выделяет Украине очередной пакет военной помощи в размере 1,3 млрд датских крон (€175 млн). Об этом 30 июня сообщило на сайте министерство обороны страны.

По его данным, пакет включает среди прочего ракеты для противовоздушной обороны и средства на закупку артиллерийских боеприпасов. Включенные в этот пакет 300 млн датских крон (около €40 млн) предназначены для совместных с Евросоюзом закупок снарядов для безвозмездной передачи их Украине.

"Совершенно необходимо, чтобы мы продолжали оказывать поддержку Украины. Это крупное и важное пожертвование, которое мы собрали исходя из ее пожеланий и потребностей и которое поддержит продолжающуюся оборонительную борьбу Украины против российских оккупационных войск", –  сказал исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Он отметил "решающую важность" международного сотрудничества для помощи Украине.

"К сожалению, похоже, что война затягивается, и с помощью многочисленных пожертвований мы и наши союзники посылаем сильный сигнал о том, что мы поддерживаем украинцев в долгосрочной перспективе", – добавил он.

Контекст:

По данным МИД Дании на май 2023 года, с начала полномасштабной войны Дания выделила Украине военной помощи на €1,3 млрд ($1,39 млрд) и еще около €192 млн ($206 млн) в виде гуманитарной и другой помощи.

В начале мая Дания решила передать Украине крупнейший пакет помощи – на более чем $250 млн. В него войдут машины для разминирования, боеприпасы, полевые мосты, спецтехника, в том числе для эвакуации танков и пробивания препятствий.

27 мая Министерство экономики Украины сообщило о решении Дании создать инвестиционный фонд для Украины на общую сумму в 1 млрд датских крон ($133 млн). Он будет финансировать государственные и частные проекты с привлечением датских технологий.

19 июня Фолькетинг утвердил пакет военной помощи Украине на 21,9 млрд датских крон (около €2,94 млрд) на 2023–2028 годы. Средства будут распределены следующим образом: в 2023 году Дания сможет поддержать Украину дополнительными 7,5 млрд датских крон (чуть более €1 млрд), в 2024 году – 10,4 млрд датских крон (почти €1,4 млрд) и 1 млрд датских крон (около €134,2 млн) ежегодно в 2025–2028 годах.

В минобороны Дании также заявляли, что страна готова передать Украине американские истребители F-16 при условии одобрения со стороны США, которые их производят.

Теги: Дания, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины, Евросоюз, Ларс Лекке Расмуссен
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