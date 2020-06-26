Морские биологи заявили о массовой гибели дельфинов у побережья Франции

Как пишет Reuters, подавляющее большинство млекопитающих, которых нашли на берегу, погибли в рыболовецких сетях: у дельфинов обнаружили множественные переломы хвостов, плавников, а также глубокие порезы, характерные для попадания в сети.
Перри отметил, что в последнии три года ученые фиксировали около 1 тыс. погибших особей в течение зимних месяцев. Реально количество погибших животных, по его словам, может быть в 5–10 раз больше.
Ученые считают, что рост гибели дельфинов вызван изменениями способов лова в водах Атлантики у Западной Европы.
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