На Анкару обрушилась песчаная буря. Видео

12 сентября по столице Турции Анкаре пронеслась сильная песчаная буря, сообщает Anadolu. Сильный ветер вначале разбушевался в одном районе, но затем понес облака пыли по всему городу. Шесть человек получили травмы от летавших по воздуху предметов. Буря сопровождалась грозой, от ударов молнии вспыхнуло несколько пожаров.
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