Президентом Филиппин стал сын бывшего диктатора

Маркос победил на выборах в мае, набрав 31,6 млн голосов, или 58,77% Фото: EPA

Маркос победил на выборах в мае, набрав 31,6 млн голосов, или 58,77% поданных бюллетеней и сменил уходящего президента Родриго Дутерте.

BBC сообщает, что во время своей инаугурационной речи Маркос-младший восхвалял своего покойного отца-диктатора, который правил страной с 1965 по 1986 год. В то время Маркос-старший ввел законы, благодаря которым практически контролировал суды, деловой мир и средства массовой информации.

Во время его пребывания у власти военные и полиция арестовали и пытали тысячи людей, которые считались политической оппозицией и выступали против его правления. Многие из них впоследствии были убиты.

Правление Маркоса-старшего также сопровождалось повсеместной коррупцией и разграблением государственной казны. Он был свергнут с должности с помощью народного восстания.

Маркос-младший на церемонии инаугурации, в свою очередь, попросил публику не смотреть в прошлое "с гневом или ностальгией".

CNN отмечает, что приход Маркоса-младшего к власти стал кульминацией многолетней попытки изменить имя и имидж семьи Маркос.