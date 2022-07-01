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Президентом Филиппин стал сын бывшего диктатора

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Маркос победил на выборах в мае, набрав 31,6 млн голосов, или 58,77%
Маркос победил на выборах в мае, набрав 31,6 млн голосов, или 58,77%
Фото: EPA

Фердинанд Маркос-младший 30 июня был приведен к присяге в качестве 17-го президента Филиппин. Он является сыном бывшего диктатора Фердинанда Маркоса, правившего страной 21 год, сообщает CNN.

Маркос победил на выборах в мае, набрав 31,6 млн голосов, или 58,77% поданных бюллетеней и сменил уходящего президента Родриго Дутерте.

BBC сообщает, что во время своей инаугурационной речи Маркос-младший восхвалял своего покойного отца-диктатора, который правил страной с 1965 по 1986 год. В то время Маркос-старший ввел законы, благодаря которым практически контролировал суды, деловой мир и средства массовой информации.

Во время его пребывания у власти военные и полиция арестовали и пытали тысячи людей, которые считались политической оппозицией и выступали против его правления. Многие из них впоследствии были убиты.

Правление Маркоса-старшего также сопровождалось повсеместной коррупцией и разграблением государственной казны. Он был свергнут с должности с помощью народного восстания.

Маркос-младший на церемонии инаугурации, в свою очередь, попросил публику не смотреть в прошлое "с гневом или ностальгией".

CNN отмечает, что приход Маркоса-младшего к власти стал кульминацией многолетней попытки изменить имя и имидж семьи Маркос.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Филиппины, инаугурация, президент, Родриго Дутерте
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