На Гаити при попытке побега из тюрьмы убили 10 заключенных

Из тюрьмы Круа-де-Букетс уже были попытки побега Фото: ЕРА (архив)

Все погибшие являются заключенными. Восемь из них погибли на месте происшествия, еще двое скончались от полученных ран в медучреждении.

Пострадали и правоохранители. Агентство сообщает о четырех раненых полицейских, у двух из них ранения серьезные.

В ходе столкновений при попытке побега заключенные подожгли тюремный склад и еще одно помещение, указанное как "кафетерий".

После того как инцидент завершился, полиция изъяла три пистолета и три винтовки.

Это не первый побег из тюрьмы в Порт-о-Пренсе. 25 февраля 2021 года произошел вооруженный побег более чем 400 заключенных, в ходе инцидента погибли 25 человек, в том числе директор тюрьмы.