На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла перестрелка, сообщается о погибших

По версии таджикской стороны, четверо пограничников Кыргызстана незаконно пересекли границу в районе Согдийской области, они "были одеты в военную и гражданскую форму, имели при себе автоматы Калашникова, намеревались похитить девять лошадей, принадлежащих жителям района Деваштич, и увести на территорию Кыргызстана".

Душанбе утверждает, что их пограничники предупредили киргизских о нарушении, но те открыли стрельбу из автоматического оружия.

По версии погранслужбы Кыргызстана, которую озвучило "Радио Озоди", их сотрудники несли службу в составе конного пограничного наряда и подверглись "внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана".

9 июля в Кыргызстане сообщили, что в результате перестрелки погиб их пограничник, 27-летний сержант.

По предварительным данным из Бишкека, погибшие и раненые есть также с противоположной стороны, однако власти Таджикистана пока не комментировали эту информацию, отмечает "Радио Озоди".