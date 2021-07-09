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На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла перестрелка, сообщается о погибших

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На границе двух стран периодически возникают конфликтные ситуации
На границе двух стран периодически возникают конфликтные ситуации
Фото: ЕРА

Во второй половине дня 8 июля на границе Таджикистана и Кыргызстана произошла перестрелка между пограничниками двух стран. Об этом со ссылкой на погранвойска Таджикистана сообщило вчера "Радио Озоди".

По версии таджикской стороны, четверо пограничников Кыргызстана незаконно пересекли границу в районе Согдийской области, они "были одеты в военную и гражданскую форму, имели при себе автоматы Калашникова, намеревались похитить девять лошадей, принадлежащих жителям района Деваштич, и увести на территорию Кыргызстана".

Душанбе утверждает, что их пограничники предупредили киргизских о нарушении, но те открыли стрельбу из автоматического оружия.

По версии погранслужбы Кыргызстана, которую озвучило "Радио Озоди", их сотрудники несли службу в составе конного пограничного наряда и подверглись "внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана".

9 июля в Кыргызстане сообщили, что в результате перестрелки погиб их пограничник, 27-летний сержант.

По предварительным данным из Бишкека, погибшие и раненые есть также с противоположной стороны, однако власти Таджикистана пока не комментировали эту информацию, отмечает "Радио Озоди".

Контекст:

Кыргызстан и Таджикистан разделяет граница протяженностью 970 км. По данным "Радио Аззатык", согласованными являются лишь 519 км, остальная часть границы остается спорной. Такая ситуация приводит к регулярным разногласиям в вопросах использования воды и земель между жителями приграничных зон, отметило издание.

Очередной инцидент между жителями приграничных сел произошел вечером 28 апреля близ села Кок-Таш Баткенской области в Кыргызстане. Стороны закидывали друг друга камнями. 29 апреля ситуация обострилась и переросла в перестрелку военных двух стран. Сообщалось, что причиной конфликта стала установка таджикской стороной камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды. Стороны возложили ответственность за конфликт друг на друга.

Вечером 29 апреля стороны договорились о полном прекращении огня и отводе вооруженных сил в места прежней дислокации.

30 апреля в Лейлекском районе на границе Кыргызстана и Таджикистана перестрелка возобновилась. Огонь вели около часа. Сторонам все же удалось договориться об отводе военной техники на исходные позиции.

По данным 24.kg, за время конфликта не менее 183 киргизов пострадали, 36 человек погибли, в том числе ребенок. Из зоны конфликта эвакуировано более 33 тыс. человек. Таджикская сторона неофициально сообщала более чем о 150 раненых и 16 погибших.

3 мая появилась информация, что военные обеих стран отведены от границы.

Теги: Кыргызстан, стрельба, граница, перестрелка, пограничники, раненые, Таджикистан, Душанбе, Бишкек, конфликт, погибшие, лошади
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