На Крите село на мель и раскололось грузовое судно, есть пострадавшие

Судно затонуло после того, как все 10 членов его экипажа были эвакуированы офицерами береговой охраны, спасателями-добровольцами и экипажами еще двух кораблей, которые откликнулись на сигнал капитана о бедствии.

Двое из 10 членов экипажа были доставлены в больницу с серьезными симптомами переохлаждения.

Судно Manassa Rose направлялось в Ливию после того, как отбыло из Турции во время одной из самых сильных метелей, обрушившихся на этот район за последние десятилетия, когда оно село на мель в устье залива Киссамос, отмечает издание. Оно перевозило партию металла.