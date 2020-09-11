На окраине Тбилиси взорвался газ в многоэтажном доме, есть пострадавшие

В столице Грузии Тбилиси произошел взрыв в доме на территории военного поселения. Травмы получили три человека.

На окраине Тбилиси произошел взрыв газа на первом этаже в жилом доме вечером 11 сентября. В результате инцидента пострадали несколько человек, сообщил грузинский телеканал "Мтавари".

Взрыв произошел в доме на территории военного поселения, сообщил канал. На месте происшествия работают спасатели.

По информации издания "Новости-Грузия", газовый баллон взорвался в квартире пятиэтажного дома. Пожара после взрыва не было.

Издание приводит слова очевидцев, которые сообщили, что в результате взрыва повреждения получили три человека, члены одной семьи. В чрезвычайных службах страны не предоставили детальную информацию о взрыве.