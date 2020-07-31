На учениях в Калифорнии затонула машина-амфибия. Один морпех погиб, восемь пропали без вести

Двое американских военнослужащих пострадали в результате аварии десантной машины-амфибии, один из них – в критическом состоянии.

30 июля у побережья Южной Калифорнии в ходе военных учений погиб один военнослужащий Корпуса морской пехоты США, еще восемь пропали без вести. Об этом говорится в заявлении Первого экспедиционного корпуса морской пехоты, опубликованном в Twitter.

"Один морской пехотинец погиб, восемь военнослужащих считаются пропавшими без вести, еще двое получили травмы в результате аварии AAV [десантной машины-амфибии] 30 июля у побережья Южной Калифорнии. Поиски и спасательные работы продолжаются при поддержке военно-морских сил и береговой охраны", – сообщили в корпусе.

Всего на борту машины находились 15 морпехов и один военнослужащий ВМФ.

1 Marine has died, 8 service members remain missing and 2 were injured after an AAV mishap July 30 off the coast of Southern California. All are assigned to the 15th MEU. Search and rescue efforts are still underway with support from the Navy and Coast Guard. — I MEF (@1stMEF) July 31, 2020

Как пишет агентство Reuters, один из пострадавших пехотинцев – в критическом состоянии.