На украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" отправилась 28-я экспедиция, в ней только мужчины

В Антарктику отправились 14 человек, из них девять ученых Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

"Участники новой, 28-й украинской антарктической экспедиции отправились на станцию "Академик Вернадский". Их длинный путь в Антарктику начался сегодня, 18 марта 2023 года, из Киева. [...] В 28-й УАЭ – 14 участников: девять ученых (по три на каждое направление исследований – биология, метеорология, геофизика), врач, повар, сисадмин, системный механик и дизелист-электрик", – говорится в сообщении.

На станции "Академик Вернадский" участники экспедиции будут работать год.

"Возглавил команду геофизик Богдан Гаврилюк. Он едет зимовать в Антарктику 10-й раз, и это абсолютный рекорд для украинских антарктических экспедиций. В своей предыдущей, 26-й УАЭ Богдан тоже был бейскомандером, а после возвращения весной 2022-го сразу стал на защиту Украины в рядах пограничной службы", – отметили в НАНЦ.

В центре подчеркнули, что на конкурс для участия в экспедиции подавали заявку только пять женщин (в прошлом году было 19), но ни одна из них не преодолела все этапы отбора, поэтому "впервые за последние пять лет экспедиция состоит только из мужчин".

"Впереди у участников экспедиции продолжительный и насыщенный путь. Сейчас они едут в Польшу, следовательно – перелеты в Южную Америку, где в чилийском порту Пунта-Аренас будущих зимовников уже ждет наше судно "Ноосфера". Ледокол должен доставить на станцию 28-ю УАЭ и вернуть на "большую землю" 27-ю УАЭ, которая уже год отработала в Антарктиде", – объяснили в НАНЦ.