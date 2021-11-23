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Наезд на рождественскую процессию в Висконсине. Подозреваемому предъявили обвинения, теракт исключили

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Жертвами стали пятеро пожилых людей
Жертвами стали пятеро пожилых людей
Фото: EPA

Водителю внедорожника, которого подозревают в наезде на людей в американском городе Вокеша, штат Висконсин, предъявили как минимум пять обвинений в умышленном убийстве. Об этом сообщают BBC и Reuters.

Полиция установила, что водитель – 39-летний Даррелл Эдвард Брукс – младший. Незадолго до иницидента правоохранители получили жалобу на домашнее насилие с его участием.

Причины его действий до конца неизвестны, но полицейские считают, что он действовал преднамеренно. При этом полиция исключает теракт.

Жертвами инцидента стали пять пенсионеров в возрасте от 71 до 81 года. В их число входят члены "Танцующих бабушек Милуоки", которые регулярно участвуют в городских парадах.

Также пострадали 48 человек, среди них шестеро детей, которые сейчас в больнице в критическом состоянии.

Брукс имеет криминальное прошлое и в последний раз был освобожден из-под стражи 11 ноября, когда за него внесли залог. Несколькими днями ранее, 5 ноября, Бруксу было предъявлено обвинение в препятствовании офицеру полиции, нанесении побоев, хулиганстве и домашнем насилии.

Контекст:

Вечером 21 ноября в американском городе Вокеша, штат Висконсин, автомобиль въехал в рождественский парад. В тот же вечер водителя арестовали, во время задержания полиция открыла огонь по нему.

Теги: США, ДТП, полиция, Висконсин, пострадавшие, подозрение, погибшие
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