Наезд на рождественскую процессию в Висконсине. Подозреваемому предъявили обвинения, теракт исключили

Полиция установила, что водитель – 39-летний Даррелл Эдвард Брукс – младший. Незадолго до иницидента правоохранители получили жалобу на домашнее насилие с его участием.

Причины его действий до конца неизвестны, но полицейские считают, что он действовал преднамеренно. При этом полиция исключает теракт.

Жертвами инцидента стали пять пенсионеров в возрасте от 71 до 81 года. В их число входят члены "Танцующих бабушек Милуоки", которые регулярно участвуют в городских парадах.

Также пострадали 48 человек, среди них шестеро детей, которые сейчас в больнице в критическом состоянии.

Брукс имеет криминальное прошлое и в последний раз был освобожден из-под стражи 11 ноября, когда за него внесли залог. Несколькими днями ранее, 5 ноября, Бруксу было предъявлено обвинение в препятствовании офицеру полиции, нанесении побоев, хулиганстве и домашнем насилии.