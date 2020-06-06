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Названа дата возобновления приема граждан в посольстве Украины в США

Посольство Украины в США будет проводить приемы граждан только по предварительной записи.

В посольстве Украины в США просят использовать средства индивидуальной защиты
В посольстве Украины в США просят использовать средства индивидуальной защиты
Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США / Facebook

Посольство Украины в США с 9 июня восстанавливает прием посетителей по консульским вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе посольства на странице в Facebook.

В дипведомстве уточнили, что консульский прием будет проводиться только по предварительной записи. Записаться на прием можно:

  • по паспортным вопросам – на сайте ukremb.net;
  • по вопросам нотариата – через электронный адрес [email protected] (в обращении просят указать запрашиваемое нотариальное действие, фамилию и имя заявителя и контактный номер телефона);
  • по вопросам гражданства, постоянного проживания и истребования – через электронный адрес [email protected]

Также в посольстве сообщили, что в ближайшее время обнародуют новый алгоритм записи на консульский прием.

При посещении посольства граждане должны соблюдать следующие правила:

  • приходить на прием в назначенное время;
  • иметь при себе все необходимые заполненные заявления, оригиналы и копии документов, money order на определенную сумму консульского действия;
  • использовать средства индивидуальной защиты (защитные маски и перчатки).

По консульским вопросам просят обращаться на электронную почту [email protected] В случае угрозы жизни или смерти можно звонить на горячую линию (1) 202322 2616.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/3065235923519619

Также 40 посольств и консульств Украины полностью или частично восстановили консульский прием граждан. Среди них – посольства Украины в Великобритании, Израиле, Латвии, Нидерландах, ФРГ и другие.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 6,71 млн человек, более 393,7 тыс. из них умерли, более 2,98 млн выздоровели.

Теги: США, Украина, посольство, паспорт, гражданство, телефоны, документы, посольство Украины, записи, посол, обращение
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