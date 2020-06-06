Названа дата возобновления приема граждан в посольстве Украины в США

Посольство Украины в США с 9 июня восстанавливает прием посетителей по консульским вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе посольства на странице в Facebook.
В дипведомстве уточнили, что консульский прием будет проводиться только по предварительной записи. Записаться на прием можно:
Также в посольстве сообщили, что в ближайшее время обнародуют новый алгоритм записи на консульский прием.
При посещении посольства граждане должны соблюдать следующие правила:
По консульским вопросам просят обращаться на электронную почту [email protected] В случае угрозы жизни или смерти можно звонить на горячую линию (1) 202322 2616.
Также 40 посольств и консульств Украины полностью или частично восстановили консульский прием граждан. Среди них – посольства Украины в Великобритании, Израиле, Латвии, Нидерландах, ФРГ и другие.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 6,71 млн человек, более 393,7 тыс. из них умерли, более 2,98 млн выздоровели.