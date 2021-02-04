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Неаполитанская "Каморра" велела "скорым" перестать пользоваться сиренами – пугаются наркоторговцы и их клиенты

Неаполитанская преступная группировка "Каморра" угрожает водителям "скорых", которые включают сирены.

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Водители "скорых" просят полицию Неаполя обеспечить им защиту
Водители "скорых" просят полицию Неаполя обеспечить им защиту
Фото: EPA

Преступная группировка "Каморра" в Неаполе угрожает водителям автомобилей скорой помощи, требуя перестать пользоваться сиренами и проблесковыми маячками. Об этом пишет The Times.

Членам группировки не нравится, что "скорые" распугивают наркоторговцев и их клиентов – они ошибочно принимают сирены "скорых" за звук полицейских сирен.

Последний инцидент случился вечером 30 января в испанском квартале Неаполя, отмечает издание. "Скорую" с включенной сиреной остановили двое мужчин на мотоциклах. Один из них пригрозил водителю скорой помощи, что застрелит его, если тот не выключит сирену.

Жалобы от водителей и медработников поступали также из других районов Неаполя. Водители "скорых" просят полицию обеспечить им защиту во время работы.

Один из медиков рассказал изданию, что "скорые" теперь включают сирену только после того, как покидают территорию, контролируемую мафией.

Как пишет The Times, за последние три года в Неаполе было зафиксировано 300 случаев насилия в отношении медиков.

"Каморра" считается одним из самых могущественных преступных кланов в мире с центром в Неаполе. Клан имеет большое влияние в итальянском регионе Кампания. Среди сфер его деятельности – наркотрафик, подпольная иммиграция, проституция, производство поддельной одежды, контрабанда сигарет.

Теги: полиция, помощь, скорая помощь, Неаполь, мафия, медики, жалоба, экипаж
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