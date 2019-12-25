Немец нашел в старых часах 50 тыс. марок и получил за них €25,5 тыс.

В Германии мужчина на блошином рынке купил старые часы и внутри обнаружил 50 тыс. немецких марок (около €25,5). Их законный владелец не нашелся – и деньги достались покупателю часов.

В Германии житель Ауриха (Нижняя Саксония) нашел 50 тыс. немецких марок под деревянной панелью настенных часов, купленных на блошином рынке. Об этом 25 декабря сообщает Bild.

Как пишет Spiegel.de, часы были куплены весной этого года. И уже дома, разглядывая свое приобретение со всех сторон, под деревянной панелью часов мужчина заметил пачку купюр.

Он отнес деньги в местное государственное бюро находок, однако в течение полугода о пропаже валюты никто не заявил.

После этого марки были возвращены покупателю и он обменял их на евро. Стоимость находки составила около €25,5 тыс. Из них он уплатил государственную пошлину в размере €576.

Если бы законный собственник валюты объявился, мужчине причиталось бы 3% от стоимости находки, а это приблизительно €770.