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Нетаньяху назвал судебный процесс против себя попыткой "свержения власти"

Сегодня в Иерусалиме состоялось первое судебное заседание по делу в отношении действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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Нетаньяху стал первым премьер-министром Израиля, представшим перед судом
Нетаньяху стал первым премьер-министром Израиля, представшим перед судом
Фото: EPA

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил правоохранителей в попытке "опровергнуть" волеизъявление избирателей и "свергнуть власть национального лагеря". Как сообщает NEWSru.co.il, об этом он заявил перед первым судебным заседанием по своему делу.

"Сегодня под судом находится волеизъявление народа. Речь идет о попытке опровергнуть решение избирателей и свергнуть власть национального лагеря. Расследования были грязными с самого начала. Перед выборами в апреле 2019 года они срочно опубликовали подозрения против меня. Перед последними выборами они срочно опубликовали обвинения против меня. Они не хотели, чтобы я стоял здесь сегодня как премьер-министр. Они хотели, чтобы я был побежденным политиком, бывшим премьер-министром", – сказал Нетаньяху.

Как отмечает издание, сегодняшнее заседание продолжалось около часа. Адвокаты главы правительства попросили два месяца на подготовку ответа на обвинительное заключение. Судья удовлетворила прошение – следующее заседание состоится 19 июля. Кроме того, суд постановил, что до начала рассмотрения доказательств и вызова свидетелей подозреваемые могут не приходить на заседания – достаточно присутствия адвокатов.

Как пишет NEWSru.co.il, если стороны не придут к соглашению, процесс может занять не менее двух лет.

В ноябре 2019 года Генпрокуратура Израиля предъявила Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам. Его обвиняют по трем эпизодам, премьеру инкриминируют мошенничество, взяточничество, а также злоупотребление властью и доверием. По версии обвинения, Нетаньяху лоббировал интересы бизнеса в обмен на дорогостоящие подарки или позитивное освещение его деятельности в СМИ.

Теги: Израиль, правительство, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, мошенничество
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