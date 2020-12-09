NoToRacism. В Париже во время матча Лиги чемпионов УЕФА произошел скандал с участием судьи, поединок не доиграли

УЕФА решил, что французский ПСЖ и турецкий "Истанбул Башакшехир" доиграют прерванный из-за расистского скандала матч Лиги чемпионов с другой бригадой судей.

8 декабря в Париже во время матча Лиги чемпионов УЕФА между местным ПСЖ и турецким "Истанбул Башакшехиром" команда гостей покинула футбольное поле после якобы слова "нигер", сказанного четвертым судьей встречи, румыном Себастьяном Колтеску. Об этом пишет Le Parisien.

Инцидент произошел в середине первого тайма, когда Колтеску по переговорному устройству обсуждал с главным арбитром встречи ситуацию вокруг нарушений со стороны представителей турецкого клуба. Камерунский легионер "Истанбул Башакшехир" Пьер Вебо решил, что оскорбительное слово он произнес в отношении него.

Произошел скандал, в котором приняли участие многие представители турецкой команды. В результате "Истанбул Башакшехир" покинул поле, отказавшись доигрывать поединок с этой бригадой арбитров.

На момент скандала счет был 0:0.

УЕФА в Facebook пообещал провести расследование инцидента, использовав в своем сообщении хештег #NoToRacism.

"Расизму и дискриминации в любых формах нет места в футболе", – заявили в европейской футбольной ассоциации.

После полуночи УЕФА проинформировал, что матч доиграют 9 декабря.

"После обсуждения с обоими клубами УЕФА в порядке исключения принял решение провести оставшиеся минуты матча в среду с новой командой официальных лиц матча. Начало матча назначено на 18.55 по центральноевропейскому времени", – говорится в сообщении.

На сайте УЕФА указано, что теперь матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Данни Маккели из Нидерландов. Ему будут ассистировать представители Польши, Италии и Нидерландов.

При любом исходе матча ПСЖ проходит в весеннюю часть розыгрыша Лиги чемпионов, а турецкий клуб останется на последнем месте группы Н.