Обновлена база данных судов, которые посещали Крым после оккупации – BlackSeaNews

Новый список судов-нарушителей сгруппирован по странам регистрации компаний-судовладельцев и операторов судов, отметил портал BlackSeaNews.

В черный список попали морские суда, которые заходили в девять портов Крымского полуострова Фото: BlackSeaNews / Facebook

Портал BlackSeaNews 2 июня опубликовал обновленный список морских судов, которые в обход санкций заходили в порты оккупированного Крыма.

"Просьба распространять и пользоваться, поскольку это все еще единственный подобный список (почти вся таблица – на английском, а примечания в таблице скоро переведем)", – написал в Facebook главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.

Над составлением базы работали мониторинговая группа "Института черноморских стратегических исследований" и редакция BlackSeaNews.

В список внесены морские суда, которые заходили в девять портов Крымского полуострова после оккупации в 2014 году: Евпаторию, Севастополь (2 порта), Ялту, Феодосию, Керчь (4 порта).

С 1 июня 2020 года все обновления вносятся в эту базу.

В отличие от предыдущих версий черного списка в новой базе корабли сгруппированы не по государству флага, под которым они ходят, а по странам регистрации компаний-судовладельцев и операторов судов.

Россия в 2014 году аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе.