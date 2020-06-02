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Обновлена база данных судов, которые посещали Крым после оккупации – BlackSeaNews

Новый список судов-нарушителей сгруппирован по странам регистрации компаний-судовладельцев и операторов судов, отметил портал BlackSeaNews.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В черный список попали морские суда, которые заходили в девять портов Крымского полуострова
В черный список попали морские суда, которые заходили в девять портов Крымского полуострова
Фото: BlackSeaNews / Facebook

Портал BlackSeaNews 2 июня опубликовал обновленный список морских судов, которые в обход санкций заходили в порты оккупированного Крыма.

"Просьба распространять и пользоваться, поскольку это все еще единственный подобный список (почти вся таблица – на английском, а примечания в таблице скоро переведем)", – написал в Facebook главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.

Над составлением базы работали мониторинговая группа "Института черноморских стратегических исследований" и редакция BlackSeaNews.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2766763303452865&id=100003576664760

В список внесены морские суда, которые заходили в девять портов Крымского полуострова после оккупации в 2014 году: Евпаторию, Севастополь (2 порта), Ялту, Феодосию, Керчь (4 порта).

С 1 июня 2020 года все обновления вносятся в эту базу.

В отличие от предыдущих версий черного списка в новой базе корабли сгруппированы не по государству флага, под которым они ходят, а по странам регистрации компаний-судовладельцев и операторов судов.

Россия в 2014 году аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе.

Теги: Крым, оккупация, корабль, Андрей Клименко
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