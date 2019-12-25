Основатель Uber покинет совет директоров компании

Основатель и экс-гендиректор Uber Трэвис Каланик продал свою долю в компании и заявил, что сосредоточится на других проектах.

Каланик заявил, что будет "болеть" за Uber Фото: ЕРА

Основатель и бывший генеральный директор Uber Трэвис Каланик уйдет из совета директоров компании. Об этом 24 декабря сообщили Axios в Uber.

Изданию рассказали, что Каланик уже продал всю свою долю в компании.

Сам основатель объяснил, что "настал подходящий момент", чтобы сосредоточиться на филантропии и его нынешнем бизнесе (вероятно, речь идет о файлообменном ресурсе Red Swoosh).

43-летний Каланик заявил, что гордится "всем, чего добился Uber", и будет "болеть" за компанию.

С должности гендиректора Uber Каланик ушел в 2017 году, оставшись в совете директоров компании.

Uber – сетевая транспортная компания, которая предоставляет в мире услуги автомобилями, подводными лодками, авиацией.

В Украине такси Uber работает в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Одессе, Львове и Виннице.