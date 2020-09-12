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Парламент Перу начал процедуру импичмента президента

Президента Перу Мартина Вискарру могут отстранить от должности в связи с "моральной недееспособностью".

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Вискарру могут отстранить от должности в порядке импичмента
Вискарру могут отстранить от должности в порядке импичмента
Фото: EPA

Парламент Перу 11 сентября проголосовал за резолюцию, открывающую путь к отстранению президента страны Мартина Вискарры в порядке импичмента. Как сообщает перуанское агентство Andina, резолюция была одобрена 65 голосами, 36 депутатов проголосовали "против", еще 24 воздержались.

Сторонники импичмента считают, что Вискарра не может занимать должность из-за "моральной недееспособности". Его подозревают в препятствовании уголовному и парламентскому расследованию дела о певце Ричарде Свинге, с которым министерство культуры Перу заключило контракт, нарушающий законодательство.

Ожидается, что 14 сентября Вискарра выступит в Конгрессе.

Вискарра занимает пост президента с 2018 года. Его предшественник Педро Кучински подал в отставку на фоне обвинений в коррупции, чтобы не допустить импичмента. Вискарра был вице-президентом в администрации Кучински.

Следующие парламентские и президентские выборы в Перу намечены на апрель 2021 года.

Теги: коррупция, Перу, импичмент, отставка
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