Парламент Перу начал процедуру импичмента президента

Парламент Перу 11 сентября проголосовал за резолюцию, открывающую путь к отстранению президента страны Мартина Вискарры в порядке импичмента. Как сообщает перуанское агентство Andina, резолюция была одобрена 65 голосами, 36 депутатов проголосовали "против", еще 24 воздержались.
Сторонники импичмента считают, что Вискарра не может занимать должность из-за "моральной недееспособности". Его подозревают в препятствовании уголовному и парламентскому расследованию дела о певце Ричарде Свинге, с которым министерство культуры Перу заключило контракт, нарушающий законодательство.
Ожидается, что 14 сентября Вискарра выступит в Конгрессе.
Вискарра занимает пост президента с 2018 года. Его предшественник Педро Кучински подал в отставку на фоне обвинений в коррупции, чтобы не допустить импичмента. Вискарра был вице-президентом в администрации Кучински.
Следующие парламентские и президентские выборы в Перу намечены на апрель 2021 года.