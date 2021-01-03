Пьера Кардена похоронили в гробу по его собственному дизайну

2 января в Париже состоялись похороны французского модельера Пьера Кардена, который умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Le Figaro.
Кардена похоронили на городском кладбище Монмартр. На церемонии присутствовали только родственники и друзья модельера, отметило издание.
По завещанию Кардена, он был похоронен в черном гробу, украшенном обнаженным мечом, рукоять которого выполнена в виде наперстка, игольного ушка и катушки ниток, а лезвие напоминает ножницы.
Могила Кардена расположена рядом с его бывшим партнером Андре Оливером, который умер в 1993 году.
Карден скончался 29 декабря в больнице, которая расположена в пригороде Парижа. Причины его смерти не уточнялись.