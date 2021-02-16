Песков о предложении Маска пообщаться с Путиным в Clubhouse: Нам нужно как-то понять, что имеется в виду

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пригласил президента РФ Владимира Путина пообщаться в новой соцсети Clubhouse. Спикер Путина Дмитрий Песков отметил, что российский президент не пользуется соцсетями.

Песков: Путин не использует социальные сети. Лично он их не ведет Фото: ЕРА

В Кремле "в целом" сочли интересным предложение американского бизнесмена, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, который пригласил президента РФ Владимира Путина пообщаться в новой соцсети Clubhouse.

Об этом спикер Путина Дмитрий Песков заявил в ходе общения с журналистами 15 февраля, пишет "Медуза".

Маск 13 февраля тегнул официальный аккаунт президента РФ и на русском предложил поговорить с ним.

Песков сказал, что сначала в Кремле хотят разобраться.

"Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети (на сайте Кремля указан только аккаунт в Twitter. – "ГОРДОН"). Лично он их не ведет. В целом это, безусловно, очень интересное предложение. Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Поэтому сначала как-то проверим все это и потом уже будем реагировать", – сказал Песков.