Подозревают в шпионаже. Словакия выслала трех российских дипломатов

Из столицы Словакии Братиславы выслали трех граждан РФ, которые под дипломатическим прикрытием занимались разведывательной деятельностью. Об этом сообщили словацкие СМИ.

МИД России пообещал зеркальный ответ на высылку своих дипломатов из Братиславы Фото: depositphotos.com

6 августа Словакия выслала из страны трех дипломатов, граждан Российской Федерации. Об этом 10 августа сообщает Aktuality.

По информации издания, владельцы дипломатических паспортов являлись сотрудниками российских спецслужб и занимались разведывательной деятельностью.

Деятельность дипломатов противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, отмечает Dennik.N.

"Выданные им визы были неправильно использованы в Генеральном консульстве Словакии в Санкт-Петербурге, в связи с этим было совершено серьезное преступление на территории другого государства – члена НАТО и ЕС", – сказал пресс-секретарь МИД Словакии Юрий Томага.

Он отметил, что Словакия заинтересована в развитии двухсторонних отношений с Россией, но деятельность российских дипломатов должна соответствовать Венской конвенции о дипломатических сношениях.

МИД России пообещал принять ответные меры на высылку своих дипломатов, об этом сообщило "РИА Новости" в Telegram.

"МИД России пообещал зеркальный ответ на высылку дипломатов из Словакии", – сказано в сообщении.

5 декабря 2019 года Словакия выслала российского дипломата. По данным военной разведки страны, он занимался шпионской деятельностью. Дипломата объявили персоной нон грата еще 22 ноября, он покинул Словакию в течение 48 часов.