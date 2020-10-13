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После расследования Al Jazeera о покупке преступниками "золотых паспортов" Кипр решил отменить программу их выдачи

Телеканал Al Jazeera снял сюжет о попытке купить гражданство Кипра китайскому бизнесмену с криминальным прошлым. После этого программу предоставления паспорта в обмен на инвестиции решили закрыть.

Программу выдачи паспортов остановят 1 ноября
Программу выдачи паспортов остановят 1 ноября
Фото: vietnam-evisa.com

Правительство Кипра приняло решение прекратить действие программы "золотых паспортов", позволявшей получить гражданство страны в обмен на инвестиции в ее экономику. Об этом 13 октября проинформировала в Twitter администрация президента Кипра.

"Совет министров одобрил предложение министров финансов и внутренних дел об отмене данной инвестиционной программы с 1 ноября 2020 года. Предложение было основано на вечных недостатках, а также на злоупотреблении положениями программы", – говорится в сообщении.

Cyprus Mail отмечает, что решение кипрского правительства последовало за репортажем телеканала Al Jazeera, журналисты которого сняли сюжет о готовности официальных лиц Кипра помочь китайскому бизнесмену с криминальным прошлым получить кипрское гражданство.

Сюжет Al Jazeera длительностью почти один час вышел 12 октября. Телеканал сделал вывод, что несколько высокопоставленных кипрских чиновников, политиков, юристов и агентов недвижимости замешаны в схеме, позволяющей преступникам покупать паспорта стран Европы через инвестиционную программу Кипра, пользоваться безвизом и получать доступ к внутренним рынкам Европейского союза.

Теги: Китай, Кипр, Администрация Президента, паспорт, гражданство, Al Jazeera, расследование, журналисты, чиновники
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