После расследования Al Jazeera о покупке преступниками "золотых паспортов" Кипр решил отменить программу их выдачи

Телеканал Al Jazeera снял сюжет о попытке купить гражданство Кипра китайскому бизнесмену с криминальным прошлым. После этого программу предоставления паспорта в обмен на инвестиции решили закрыть.

Правительство Кипра приняло решение прекратить действие программы "золотых паспортов", позволявшей получить гражданство страны в обмен на инвестиции в ее экономику. Об этом 13 октября проинформировала в Twitter администрация президента Кипра.

"Совет министров одобрил предложение министров финансов и внутренних дел об отмене данной инвестиционной программы с 1 ноября 2020 года. Предложение было основано на вечных недостатках, а также на злоупотреблении положениями программы", – говорится в сообщении.

To Υπουργικ * Συμβο * λιο εν * κρινε την πρ * ταση των Υπουργ * ν Οικονομικ * ν και Εσωτερικ * ν για κατ * ργηση του παρ * ντος επενδυτικο * προγρ * μματος απ * 1/11/20. Η πρ * ταση βασ * στηκε στις διαχρονικ * ς αδυναμ * ες αλλ * και στην καταχρηστικ * εκμετ * λλευση που * τυχαν οι πρ * νοιες του προγρ * μματος. — Προεδρ * α της ΚΔ (@CYpresidency) October 13, 2020

Cyprus Mail отмечает, что решение кипрского правительства последовало за репортажем телеканала Al Jazeera, журналисты которого сняли сюжет о готовности официальных лиц Кипра помочь китайскому бизнесмену с криминальным прошлым получить кипрское гражданство.

Сюжет Al Jazeera длительностью почти один час вышел 12 октября. Телеканал сделал вывод, что несколько высокопоставленных кипрских чиновников, политиков, юристов и агентов недвижимости замешаны в схеме, позволяющей преступникам покупать паспорта стран Европы через инвестиционную программу Кипра, пользоваться безвизом и получать доступ к внутренним рынкам Европейского союза.