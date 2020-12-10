Председатель погранслужбы Португалии уволилась после смерти избитого в Лиссабоне украинца

В марте этого года в Лиссабоне умер украинец, которого в аэропорту избили сотрудники миграционной службы. В декабре глава пограничной службы Португалии Криштина Гатош ушла в отставку. Официально – в рамках плана реструктуризации ведомства, но оппозиционный португальский депутат Рикарду Лейте отмечает, что после того, как стали известны детали смерти украинца, это был единственный вариант для Гатош.

Глава португальской пограничной службы (SEF) Криштина Гатош ушла в отставку. Об этом 9 декабря сообщила португальская газета Diário de Notícias.

Министерство внутренних дел Португалии, которое курирует SEF, заявило, что Гатош подала в отставку в рамках плана реструктуризации, чтобы более четко разделить полицейские и административные функции в работе с иммигрантами и путешественниками.

Вместе с тем португальский оппозиционный депутат от Социал-демократической партии (PSD) Рикарду Лейте в своем Twitter акцентировал внимание на том, что отставка Гатош произошла после скандала со смертью украинца в Лиссабоне.

"После того как стало известно об обстоятельствах смерти украинского гражданина в аэропорту Лиссабона, отставка была единственно возможным действием", – отметил депутат.

Depois de conhecidas as circunstâncias da morte do cidadão Ucraniano no Aeroporto de Lisboa, a demissão era a única atitude possível. https://t.co/zWXD6LY63u — Ricardo B. Leite (@RBaptistaLeite) December 9, 2020

Reuters наводит слова руководителя португальского отделения международной правозащитной организации Amnesty International Педро Нето. Он отметил, что преступление, совершенное против украинца, не было единичным случаем жестокого обращения с иностранцами в Португалии.

40-летний украинец Игорь Гоменюк умер в марте в изоляторе аэропорта Лиссабона. Мужчина хотел въехать в страну как турист, однако в аэропорту Лиссабона ему отказали в этом. Миграционная служба потребовала, чтобы он отправился в Турцию, откуда прибыл.

Гражданин Украины потребовал объяснений. Тогда инспекторы надели ему наручники и избили его. В таком состоянии его оставили одного в комнате изолятора аэропорта, где с ним случился приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть.

В сентябре прокуратура Португалии заявила, что троим сотрудникам иммиграционной службы, обвиняемым в избиении Гоменюка дубинкой, выдвинули обвинения в убийстве, отмечает Reuters.