Председатель погранслужбы Португалии уволилась после смерти избитого в Лиссабоне украинца

Глава португальской пограничной службы (SEF) Криштина Гатош ушла в отставку. Об этом 9 декабря сообщила португальская газета Diário de Notícias.
Министерство внутренних дел Португалии, которое курирует SEF, заявило, что Гатош подала в отставку в рамках плана реструктуризации, чтобы более четко разделить полицейские и административные функции в работе с иммигрантами и путешественниками.
Вместе с тем португальский оппозиционный депутат от Социал-демократической партии (PSD) Рикарду Лейте в своем Twitter акцентировал внимание на том, что отставка Гатош произошла после скандала со смертью украинца в Лиссабоне.
"После того как стало известно об обстоятельствах смерти украинского гражданина в аэропорту Лиссабона, отставка была единственно возможным действием", – отметил депутат.
Depois de conhecidas as circunstâncias da morte do cidadão Ucraniano no Aeroporto de Lisboa, a demissão era a única atitude possível. https://t.co/zWXD6LY63u— Ricardo B. Leite (@RBaptistaLeite) December 9, 2020
Reuters наводит слова руководителя португальского отделения международной правозащитной организации Amnesty International Педро Нето. Он отметил, что преступление, совершенное против украинца, не было единичным случаем жестокого обращения с иностранцами в Португалии.
40-летний украинец Игорь Гоменюк умер в марте в изоляторе аэропорта Лиссабона. Мужчина хотел въехать в страну как турист, однако в аэропорту Лиссабона ему отказали в этом. Миграционная служба потребовала, чтобы он отправился в Турцию, откуда прибыл.
Гражданин Украины потребовал объяснений. Тогда инспекторы надели ему наручники и избили его. В таком состоянии его оставили одного в комнате изолятора аэропорта, где с ним случился приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть.
В сентябре прокуратура Португалии заявила, что троим сотрудникам иммиграционной службы, обвиняемым в избиении Гоменюка дубинкой, выдвинули обвинения в убийстве, отмечает Reuters.