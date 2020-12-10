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Председатель погранслужбы Португалии уволилась после смерти избитого в Лиссабоне украинца

В марте этого года в Лиссабоне умер украинец, которого в аэропорту избили сотрудники миграционной службы. В декабре глава пограничной службы Португалии Криштина Гатош ушла в отставку. Официально – в рамках плана реструктуризации ведомства, но оппозиционный португальский депутат Рикарду Лейте отмечает, что после того, как стали известны детали смерти украинца, это был единственный вариант для Гатош.

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Официально Гатош подала в отставку в рамках плана реструктуризации
Официально Гатош подала в отставку в рамках плана реструктуризации
Скриншот: Observador / YouTube

Глава португальской пограничной службы (SEF) Криштина Гатош ушла в отставку. Об этом 9 декабря сообщила португальская газета Diário de Notícias.

Министерство внутренних дел Португалии, которое курирует SEF, заявило, что Гатош подала в отставку в рамках плана реструктуризации, чтобы более четко разделить полицейские и административные функции в работе с иммигрантами и путешественниками.

Вместе с тем португальский оппозиционный депутат от Социал-демократической партии (PSD) Рикарду Лейте в своем Twitter акцентировал внимание на том, что отставка Гатош произошла после скандала со смертью украинца в Лиссабоне.

"После того как стало известно об обстоятельствах смерти украинского гражданина в аэропорту Лиссабона, отставка была единственно возможным действием", – отметил депутат.

Reuters наводит слова руководителя португальского отделения международной правозащитной организации Amnesty International Педро Нето. Он отметил, что преступление, совершенное против украинца, не было единичным случаем жестокого обращения с иностранцами в Португалии.

40-летний украинец Игорь Гоменюк умер в марте в изоляторе аэропорта ЛиссабонаМужчина хотел въехать в страну как турист, однако в аэропорту Лиссабона ему отказали в этом. Миграционная служба потребовала, чтобы он отправился в Турцию, откуда прибыл.

Гражданин Украины потребовал объяснений. Тогда инспекторы надели ему наручники и избили его. В таком состоянии его оставили одного в комнате изолятора аэропорта, где с ним случился приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть.

В сентябре прокуратура Португалии заявила, что троим сотрудникам иммиграционной службы, обвиняемым в избиении Гоменюка дубинкой, выдвинули обвинения в убийстве, отмечает Reuters.

Теги: Португалия, смерть, украинцы, избиение, Лиссабон
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