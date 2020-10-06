В течение своего рабочего дня 16-летняя Аави Мурто встретится с министром сотрудничества в целях развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари, канцлером юстиции Туомасом Пейсти и членом парламента Иирисом Суомелой.

Активистка Мурто обсудит с премьером, что Финляндия может сделать, чтобы улучшить возможности девушек Фото: valtioneuvosto.fi

Премьер-министром Финляндии на один день станет 16-летняя активистка Аави Мурто по случаю Международного дня девочек. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба правительства страны.

7 октября премьер-министр Санна Марин и Мурто обсудят роль Финляндии на международной арене: что Финляндия может сделать, чтобы улучшить возможности девушек использовать и развивать технологии во всем мире.

В течение своего рабочего дня Мурто встретится с министром сотрудничества в целях развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари, канцлером юстиции Туомасом Пейсти и членом парламента Иирисом Суомелой.

Международный день девочек посвящен специфическим проблемам и угрозам, которым подвергаются дети женского пола. Он отмечается 11 октября, был провозглашен ООН в 2012 году.

Эта дата была выбрана, чтобы обратить внимание на социальные проблемы и неравенство, испытываемые девочками во всем мире, связанные непосредственно с отношением окружающего общества к женскому полу. В их число входят возможности получения образования, полноценного питания, медицинского обслуживания, социальные права, защита от дискриминации, насилия и принудительного замужества в детском возрасте.