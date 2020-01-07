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Премьер-министром Испании парламент утвердил социалиста Санчеса

Лидера Социалистической партии Испании Педро Санчеса парламент страны утвердил премьер-министром с перевесом в два голоса.

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Санчес может сформировать коалицию
Санчес может сформировать коалицию
Фото: ЕРА

7 января премьер-министром Испании парламент страны снова утвердил Педро Санчеса, лидера Социалистической рабочей партии, которая победила на парламентских выборах в ноябре 2019 года. Об этом 7 января сообщает El Pais.

Кандидатура Санчеса была поддержана с перевесом в два голоса парламентариев – 167 против 165. Воздержалось 18 человек.

За Санчеса проголосовали преимущественно его однопартийцы (120 человек) и представители партии "Мы можем" (35).

Это было второе голосование по поводу кандидатуры Санчеса. 5 января он не получил абсолютного большинства.

Теперь Санчес может сформировать коалицию.

На последних парламентских выборах в Испании в апреле 2019 года победили социалисты, правительство возглавил Санчес. При этом ни одной из партий не удалось набрать абсолютного большинства в 176 мест в парламенте. Коалицию сформировать не удалось, поэтому были назначены новые парламентские выборы.

Выборы 10 ноября выиграла партия Санчеса, она получила 120 мест в парламенте, потеряв при этом три мандата.

В парламенте с 2015 года отсутствует большинство. Различные политические силы признают, что страна в этом вопросе столкнулась с "национальным чрезвычайным положением".

Теги: Испания, коалиция, голосование, премьер-министр, Педро Санчес
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