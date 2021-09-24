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При восхождении на Эльбрус погибло пять альпинистов

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Спасательная операция проводилась в сложных погодных условиях
Спасательная операция проводилась в сложных погодных условиях
Фото: 07.mchs.gov.ru

В России при восхождении на гору Эльбрус на Кавказе погибли пять участников альпинистской группы. Об этом 24 сентября проинформировало подразделение МЧС РФ в Кабардино-Балкарской Республике.

"В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибло", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что спасатели работали на высоте более 5 тыс. метров "в сложнейших условиях": порывы ветра достигали 40–70 м/с, мокрый снег и температура воздуха до минус 20 ºС.

Группа альпинистов из 19 человек, приехавших из 11 регионов Росси и имеющих возраст старше 30 лет, запросила помощь спасателей вечером 23 сентября, пишет ТАСС. Причина – ухудшение погоды.

Участники восхождения находились в разных местах, что усложняло операцию спасения.

По данным агентства, альпинистов сопровождал гид, но затем он "бросил их" и ушел вниз. Спасатели его встретили.

У восьми спасенных альпинистов средне-тяжелое состояние здоровья, люди получили сильные обморожения и травмы.

Источник "Интерфакса" утверждает, что у группы было два гида, которые "сами покинули группу" и ушли в неизвестном направлении. Собеседник агентства объяснил, что для такого количества альпинистов два гида – недостаточно.

В составе группы были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Екатеринбурга, Новороссийска, Якутска, Перми, Тюмени, Обнинска и Челябинска.

Организатор восхождения Денис Алимов рассказал ТАСС, что "фатальной причиной" трагедии стал перелом ноги одним из альпинистов, из-за чего группа потеряла время. Во время спуска альпинисты разделились. Все это проходило в условиях непогоды.

Контекст:

Высота Эльбруса – 5642 метра над уровнем моря. Это самая высокая вершина России и Европы.

Теги: Россия, Кавказ, Эльбрус, непогода, МЧС РФ, снег, спасатели, альпинизм, спасение, горы, погибшие, мокрый снег, перелом, травмы
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