"Произошел резкий порыв ветра". В России потерпел крушение вертолет, выжили не все

Спасатели утверждают, что была "жесткая посадка" и "последующее возгорание" вертолета.

Источник российского агентства рассказал, что, уже когда вертолет находился возле земли, "произошел резкий порыв ураганного ветра" и летательный аппарат "опрокинулся на бок".

По данным "Интерфакса", вертолет тушил лесной пожар и на его борту в момент крушения находились сотрудник лесоохраны и лесники.

В результате инцидента пять человек пострадали, "еще один без признаков жизни".

Местная телекомпания еще 21 апреля сообщала, что лесные пожары в Забайкалье якобы удалось потушить. 28 апреля появилась информация о лесном пожаре в Могочинском районе.