Протесты во Франции. За неделю задержали почти 3500 человек, митингующие сожгли 6 тыс. машин

По данным МВД Франции, беспорядки в стране идут на спад Фото: EPA

С начала беспорядков, спровоцированных смертью несовершеннолетнего во время дорожного контроля, правоохранители задержали 3490 человек по всей территории страны.

За это время участники бунтов сожгли около 5900 автомобилей, правоохранители зафиксировали около 1100 инцидентов с поджогами зданий или вандализмом, более 12 тыс. поджогов мусорных баков, около 270 нападений на отделения полиции.

Пострадали более 800 правоохранителей и 35 пожарных.

В последние дни ситуация начала успокаиваться. Если в ночь на 3 июля задержали 157 человек, то на следующую ночь уже только 72.